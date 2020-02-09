Норвежка Тереза Йохауг выиграла масс-старт 10 км свободным стилем на этапе КМ в Фалуне

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла 10 км гонку с массовым стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время норвежки, которая уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира, 25 мин. 04,1 сек. С отставанием от победительницы 6,5 сек. второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Финишировала третьей еще одна норвежка Хайди Венг. Она уступила своей соотечественнице 23,8 сек.

Белорусская лыжница Полина Сероносова финишировала на 43-м месте, уступив Терезе Йохауг 2 мин. 26,1 сек.

Этап Кубка мира в шведском Фалуне проходил 8-9 февраля. В первый день состоялись спринтерские старты "классикой" у мужчин и женщин. Завершили программу турнира гонки с массовым стартом свободным стилем на 15 км у мужчин и 10 км у женщин. -0-