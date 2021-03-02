Норвежка Тереза Йохауг выиграла золото ЧМ по лыжным видам спорта

Тереза Йохауг. Фото livesport.ru

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская спортсменка Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА. Победительница показала на финише итоговое время 23 мин. 09,8 сек. Она на 54,2 сек. опередила соперницу из Швеции Фриду Карлссон, ставшую серебряной медалисткой. Бронза тоже обрела шведскую прописку благодаря Эббе Андерссон - она отстала от Терезы Йохауг на 1 мин. 06,9 сек. Тереза Йохауг после этой виктории стала 12-кратной чемпионкой мира в лыжных гонках. Норвежцы продолжают доминировать на чемпионате мира по лыжным видам спорта. На их счету 17 медалей (6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых). Второе место у шведской сборной (2-1-1). Замыкают тройку сильнейших немецкие спортсмены (1-2-0). Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!