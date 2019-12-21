Норвежка Тириль Экхофф победила в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Анси, Ирина Кривко - 8-я

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавская спортсменка пробежала 10 км за 29 мин. 41,6 сек. с двумя промахами на огневых рубежах. Через 38,1 сек. вслед за ней на финиш пришла ее соотечественница Ингрид Тандревольд (2 промаха). Бронза у швейцарки Лены Хекки, завершившей гонку через 46 сек. после победительницы с двумя промахами на огневых рубежах.

Что касается белорусских биатлонисток, то Ирина Кривко заняла 8-е место (отставание 1 мин. 28 сек.; 1 промах). Ирина Кручинкина - 43-я (+3 мин. 50,5 сек.; 3 промаха), Динара Алимбекова не финишировала.

Завершится французский этап Кубка мира по биатлону 22 декабря.-0-