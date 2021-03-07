Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на Кубке мира по биатлону в Чехии

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 10 км с четырьмя огневыми рубежами скандинавка, допустившая три промаха, преодолела за 27 мин. 28 сек. Серебряную медаль завоевала немецкая спортсменка Дениз Херманн. Она оставила незакрытой одну мишень, уступив победительнице 24,0 сек. Бронза досталась еще одной норвежке Марте Олсбю-Ройселанн. Допустив три промаха, она пришла на финиш со временем на 29,9 сек. хуже, чем у Тириль Экхофф.

Что касается белорусок, то Анна Сола заняла 7-е место (отставание 1 мин. 05,8 сек., 4 промаха), а Динара Алимбекова финишировала 27-й (отставание 2 мин. 38,7 сек., 7 промахов).-0-