Норвежка Тириль Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Ирина Кривко - 25-я

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заняла сегодня первое место в женском масс-старте на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Она допустила лишь один промах на заключительной стрельбе и преодолела 12,5 км за 34 мин. 0,8 сек. Второй стала шведка Ханна Эберг, уступившая победительнице 25,3 сек (1+0+0+0). На третью ступень пьедестала поднялась немка Франциска Пройс (отставание 32,4 сек., 1+0+0+0).

Фото IBU

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко стала 25-й (1+2+1+0).

