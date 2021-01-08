Норвежка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Тириль Экхофф выиграла спринт на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победитель женской спринтерской гонки на 7,5 км прошла дистанцию за 23 мин. 54 сек., ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. На 29,6 сек. отстала шведка Анна Эберг, также не допустившая промахов. Замкнула тройку призеров австрийка Лиза Тереза Хаузер. Допустив неточность на огневом рубеже, она отстала от победительницы на 40,2 сек.
Лучшая из белорусок Елена Кручинина заняла восьмое место в итоговом протоколе, отстав от победительницы на 1 мин. 00,9 сек. с двумя промахами. Что касается остальных, то Анна Сола финишировала 26-й (отставание - 1 мин. 33,6 сек., 3 промаха), Динара Алимбекова - 37-й (отставание - 1 мин. 59,0 сек., 2 промаха), Ирина Кручинкина - 88-й (отставание - 4 мин. 07,0 сек., 5 промахов).
Всего стартовали 103 спортсменки.
Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 10 января. В программе состязаний помимо спринта значатся гонки преследования, смешанная эстафета и сингл-микст.-0-