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18 декабря 2021, 09:42

Норвежки обыграли испанок в полуфинале женского чемпионата мира по гандболу

Фото IHF
Фото IHF

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки Норвегии победили испанок в полуфинале женского чемпионата мира и завтра в матче за золото встретятся с командой Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче против хозяек мирового первенства норвежки доминировали с первых минут и всего один раз, в начале первой половины игры, позволили испанкам выйти вперед. В итоге скандинавские спортсменки выиграли с разницей в шесть мячей -27:21. Испанки в четвертьфинале обыграли немок - 26:21, норвежки взяли верх над россиянками - 34:28.

Завтра в решающем поединке за чемпионский титул норвежки встретятся с командой Франции, которая в первом полуфинальном поединке одолела соперниц из Дании с результатом 23:22. Датчанки повели в счете с самого начала встречи и несколько раз отрывались от соперниц на четыре гола. Лишь за 10 минут до окончания второго тайма француженки догнали соперниц - 20:20, а потом сумели вырвать победу с минимальным перевесом. В четвертьфинале датская сборная была сильнее бразильянок - 30:25, а француженки переиграли шведок со счетом 31:26. В прошлые годы сборная Норвегии трижды становилась чемпионом мира (1999, 2011, 2015), у Франции два золота (2003, 2017).

Также завтра неудачники полуфинальных встреч сборные Испании и Дании поспорят за бронзовые награды 25-го женского планетарного форума.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусская сборная всего дважды играла в финальных стадиях чемпионата мира: в 1997 году она финишировала на 16-й позиции, а через два года заняла 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-

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