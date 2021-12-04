Норвежская биатлонистка Фемстейневик выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Рагнхильд Фемстейневик выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавка преодолела 12 км с четырьмя огневыми рубежами за 40 мин. 21,2 сек., не закрыв одну мишень. Второе место заняла российская спортсменка Анастасия Шевченко. Она отстала от победительницы на 10,6 сек. (1 промах). Бронзу выиграла француженка Паула Боте - отставание 22,4 сек. (1 промах).

Участвовала в данном виде программы и белоруска Юлия Ковалевская. Ее итоговый результат - 45-я позиция (отставание 4 мин. 38,6 сек., 5 промахов).