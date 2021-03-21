21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла Большой хрустальный глобус в сезоне 2020/2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавская спортсменка набрала 1152 очка. Второе место у ее подруги по команде Марте Олсбю Ройселанд (963 очка). Замкнула тройку сильнейших немка Франциска Пройс (840 очков). Белоруска Динара Алимбекова стала лучшей среди спортсменок не старше 25 лет, а в общем зачете стала седьмой - 734 очка. Анна Сола стала 23-й (366 очков), Елена Кручинкина - 30-я (275 очков), Ирина Кривко - 45-я (162 очка).

Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок выиграли австрийка Лиза Тереза Хаузер и итальянка Доротея Вирер (обе - по 103 очка). Третья позиция у Ханны Эберг из Швеции - 90 очков. Динара Алимбекова - девятая (68), Елена Кручинкина - 29-я (40), Ирина Кривко - 45-я (18), Анна Сола - 57-я (9).

В спринтерских стартах не было равных норвежке Тириль Экхофф - 420 очков. Второе место у ее соотечественницы Марте Олсбю Ройселанд 304 очка. Третья позиция у Ханны Эберг из Швеции - 296 очков. Белоруска Динара Алимбекова - шестая (274), Анна Сола - 17-я (155), Елена Кручинкина - 28-я (113), Ирина Кривко - 44-я (74).

В гонках преследования тройку сильнейших составили норвежки Тириль Экхофф (360), Марте Олсбю Ройселанд (319). Замкнула тройку сильнейших немка Франциска Пройс (240). Динара Алимбекова - пятая (226), Анна Сола - 16-я (155), Елена Кручинкина - 27-я (102), Ирина Кривко - 35-я (70).

В гонках с массовым стартом первенствовала норвежка Ингрид Тандревольд (186). Второе место у немки Франциски Пройс (183). Третье место в данном виде программы у Жюли Симон из Франции (181). Динара Алимбекова - 11-я (113), Анна Сола - 28-я (46), Елена Кручинкина - 42-я (20).

В эстафетных стартах тройка сильнейших выглядит так: Швеция, Германия (обе - 216 очков), Франция - 204 пункта. Белоруски - пятые (191 очко).

В Кубке наций у женщин первенствовали норвежки - 7305 очков. Вторые - шведки (7146), третьи - немки (7056). Белоруски заняли пятое место и в следующем сезоне смогут выставлять полную квоту и заявлять на личные гонки Кубка мира-2021/22 по шесть спортсменок.-0-