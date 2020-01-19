Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в немецком Рупольдинге. Дистанцию в 10 км она пробежала с результатом 34 мин. 8,7 сек. с одним штрафным кругом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вслед за норвежкой на финиш пришла представительница Словакии Паулина Фиалкова, проигравшая победительнице 46,3 сек. (2 промаха). Третье место у шведки Ханны Эберг, отставшей от соперницы из Норвегии на 55,1 сек. (2 промаха).
Что касается белорусок, то Ирина Кривко, стартовавшая под 49-м номером, пришла к финишу 22-й, показав итоговое время на 2 мин. 18,2 сек. больше, нежели победительница. При этом на счету белоруски два промаха. Елена Кручинкина и Анна Сола финишировали на 37-й и 38-й позициях соответственно.
Гонка преследования стала заключительным видом программы в женских стартах на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.-0-