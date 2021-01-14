Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами победительница преодолела за 22 мин. 33,8 сек., допустив один промах. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, стрелявшая без ошибок, но уступившая победительнице 9,3 сек. Замкнула тройку сильнейших австрийка Лиза Тереза Хаузер. Она была точна на огневых рубежах, однако пришла к финишу позже победительницы на 12,6 сек.

Что касается белорусок, то лучше других соотечественниц спринтерскую гонку провела Динара Алимбекова, занявшая 12-е место (отставание 51,4 сек., 1 промах). Елена Кручинкина завершила старт на 22-й позиции итогового протокола (отставание 1 мин. 20,6 сек., 2 промаха). Анна Сола - 44-я (отставание 1 мин. 52,5 сек., 4 промаха), Ирина Кривко - 67-я (отставание 2 мин. 36,3 сек., 4 промаха).-0-