19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира, который сегодня стартовал в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавская спортсменка допустила одну неточность во время стрельбы и преодолела дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами за 18 мин. 44,6 сек. Вторая позиция в итоговом протоколе у итальянки Доротеи Вирер (отставание 2,5 сек., 0 промахов). Третье место заняла еще одна норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд (отставание 6,7 сек., 0 промахов).

Что касается белорусок, то Динара Алимбекова заняла 11-е место (26,6 сек., 1 промах), Анна Сола - 13-я (отставание 30 сек., 2 промаха), Ирина Кривко - 18-я (отставание 41,7 сек., 0 промахов), Елена Кручинкина - 29-я (отставание 58,5 сек., 1 промах).

В вечерней части сегодняшнего дня спринт пробегут мужчины.-0-