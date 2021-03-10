Норвежская лыжная ассоциация отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо по его просьбе

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация лыжных видов спорта Норвегии отозвала апелляцию на решение о дисквалификации лыжника Йоханнеса Клебо в гонке на 50 км на чемпионате мира в Германии по его просьбе, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала NRK.

Инцидент случился 7 марта. Йоханнес Клебо финишировал первым в марафоне, но позднее был дисквалифицирован после протеста сборной России. Пытаясь обогнать россиянина Александра Большунова, норвежский лыжник столкнулся с ним, и россиянин сломал палку, пропустив вперед себя не только принципиального соперника, но и его соотечественника Эмиля Иверсена. В итоге россиянин стал третьим, а еще один норвежец Эмиль Иверсен - вторым.

После дисквалификации золотая медаль досталась Эмилю Иверсену, серебряная - Александру Большунову, бронзовая - норвежцу Симену Крюгеру.

"Я считаю, что продолжать этот процесс будет неправильно. Хочу думать позитивно и забыть об этом", - сказал, комментируя принятое им решение Йоханнес Клебо.-0-