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20 февраля 2022, 09:07

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала третье золото Игр в Пекине

Тереза Йохауг. Фото Reuters
Тереза Йохауг. Фото Reuters
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20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала трехкратной чемпионкой Олимпийских игр - 2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последний день Олимпиады Йохауг одержала уверенную победу в марафоне на 30 км свободным стилем, опередив ближайшую из соперниц почти на две минуты. Ранее в Пекине норвежка выиграла скиатлон и гонку с раздельным стартом. Серебряную медаль марафона завоевала американка Джесси Диггинс, на счету которой также есть бронза Игр-2022 в личном спринте. Судьба третьего места в итоге решалась на финишной прямой, сильнейшей в створе оказалась Кертту Нисканен из Финляндии.-0-

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