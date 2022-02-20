Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала третье золото Игр в Пекине

20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала трехкратной чемпионкой Олимпийских игр - 2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последний день Олимпиады Йохауг одержала уверенную победу в марафоне на 30 км свободным стилем, опередив ближайшую из соперниц почти на две минуты. Ранее в Пекине норвежка выиграла скиатлон и гонку с раздельным стартом. Серебряную медаль марафона завоевала американка Джесси Диггинс, на счету которой также есть бронза Игр-2022 в личном спринте. Судьба третьего места в итоге решалась на финишной прямой, сильнейшей в створе оказалась Кертту Нисканен из Финляндии.-0-