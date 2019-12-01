Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала второе золото на этапе КМ в Финляндии

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг победила в гонке преследования на 10 км свободным стилем и завоевала вторую золотую медаль на завершающемся в Руке (Финляндия) этапе Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию скандинавская лыжница преодолела за 25 мин. 48 сек. Серебряную и бронзовую медали также выиграли спортсменки из Норвегии. Второе место у Хайди Венг, отставшей от лидера на 1 мин. 11,3 сек. На третьей строке итогового протокола завершила гонку Астрид Уренхолльт Якобсен (+1 мин. 13,3 сек.).

Ранее Тереза Йохауг первенствовала в гонке на 10 км классическим стилем.

Белорусская лыжница Полина Сероносова, стартовавшая под 50-м номером, финишировала на 58-й позиции итогового протокола с отставанием от лидера 5 мин. 38 сек. Всего в старте приняли участие 73 лыжницы.

Следующий этап Кубка мира пройдет 7-8 декабря в Лиллехаммере (Норвегия).-0-