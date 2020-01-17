Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге, белоруски - 12-е

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по биатлону заняла 12-е место в эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Анны Сола и Елены Кручинкиной уступил лидеру гонки 3 мин. 13,9 сек.
Первой стала команда Норвегии, преодолевшая эстафету 4х6 км за 1 ч. 8 мин. 46,4 сек. Второе место заняли французские спортсменки (отставание 10,7 сек.). Замкнули тройку лидеров биатлонистки из Швейцарии (отставание 20,7 сек.).
Всего стартовали 23 команды.
Продолжатся состязания в Рупольдинге 18 января эстафетой у мужчин.
Завершится пятый этап Кубка мира 19 января гонками преследования у мужчин и женщин.-0-
Фото Дениса Костюченко