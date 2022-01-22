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22 января 2022, 18:25

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Фото из архива
Фото из архива

22 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Квартет из Норвегии занял первое место в женской эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительницами гонки стали Каролин Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Ингрид Тандреволд, причем после первого этапа норвежки шли 17-ми с полутораминутным отставанием от лидера. Вторую позицию, несмотря на три штрафных круга, заняли девушки из России (+24,6 сек.). Судьбу третьего места разрешил только фотофиниш, определивший незначительный перевес команды Франции над итальянками.

Белорусский квартет выступил неудачно, хотя поначалу гонка для наших девушек складывалась успешно. Открывавшая эстафету Динара Алимбекова пришла на финиш своего отрезка первой, а Ирина Лещенко удерживала лидирующую позицию большую часть второго этапа. Однако на стрельбе стоя белоруска заработала штрафной круг, из-за чего отступила на восемь позиций. Провалила стойку и Ирина Кручинкина, зашедшая сразу на две лишних петли. Анна Сола, принимавшая эстафету в середине второго десятка, финишировала на итоговом 13-м месте.

Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце завершится завтра. В воскресной программе – мужская эстафетная гонка и женский масс-старт.-0-

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