Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на ЧЕ в Польше

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на завершившемся в Душниках-Здруй (Польша) чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Эмили Калкенберг, Асне Скреде, Эрленн Бьонтегорд и Сиверт Баккен преодолели дистанцию гонки за 1 ч. 1 мин. 23,7 сек. Скандинавы допустили одну неточность на огневых рубежах и использовали семь дополнительных патронов.
Серебро выиграла команда Германии. Ванесса Фойгт, Марион Дейгентеш, Доминик Шмук и Филипп Наврат ни разу не промахнулись, использовали семь дополнительных выстрелов и уступили победителям 30,7 сек.
Замкнули тройку сильнейших биатлонисты Украины. Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима приехали на финиш позже скандинавской команды на 52,5 сек. Они ни разу не промахнулись и использовали 10 дополнительных патронов.
Белорусы в заключительном виде программы чемпионата Европы по биатлону - 2021 в Душниках-Здруй не участвовали.-0-