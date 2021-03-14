Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Чехии

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Тириль Экхофф, Марте Олсбю-Ройселанн, Тарьей и Йоханнес Бё преодолели дистанцию гонки за 1 ч 01 мин. 24,1 сек. (0 промахов + 4 дополнительных патрона). На второй позиции финишировал квартет из Италии Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер (отставание 1 мин. 08,7 сек., 0 промахов + 10 дополнительных патронов). Замкнули тройку призеров стреляющие лыжники Швеции Эльвира Оберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома (отставание 1 мин. 22,7 сек., 0 промахов + 10 дополнительных патронов).
Белорусская команда Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Максим Воробей и Антон Смольский завершила гонку десятой (отставание 3 мин. 44,8 сек., 1 промах +12 дополнительных патронов).-0-