Норвежские двоеборцы выиграли командный турнир на Играх в Пекине

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Норвежские спортсмены выиграли золото Олимпиады в командных соревнованиях по лыжному двоеборью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Десять национальных сборных состязались в прыжках с большого трамплина и эстафете 4х5 км. После прыжковой части сформировался квартет лидеров: Австрия, Норвегия, Япония и Германия, в таком же составе двоеборцы прошли половину лыжной гонки. Однако к концу третьего этапа норвежцы ушли в отрыв, который сохранили до финиша дистанции. Олимпийскими чемпионами стали Эспен Бьорнстад, Эспен Андерсен, Йенс Лурос Офтебро и Йорген Гробак.

Серебряные медали завоевала команда Германии, третьим финишировал квартет из Японии. Австрийские двоеборцы остались без наград эстафеты впервые с 1998 года.-0-