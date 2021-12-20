Норвежские гандболистки в четвертый раз стали чемпионками мира

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Норвегии в четвертый раз стали чемпионками мира, переиграв в финале команду Франции с результатом 29:22, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине решающего поединка в испанском Гранольерсе у норвежек ничего не получалось и они ушли на перерыв с дефицитом в четыре мяча - 12:16. Зато во втором тайме команда Торира Хергейрссона преобразилась и сумела в итоге добиться виктории с разницей в семь мячей. В прошлые годы сборная Норвегии трижды становилась чемпионом мира (1999, 2011, 2015). В полуфинале норвежки победили хозяек мирового первенства испанок - 27:21, а француженки одолели соперниц из Дании с результатом 23:22. Обладательницами бронзовых наград стали датчанки, обыгравшие сборную Испании со счетом 35:28.

Лучшим игроком 25-го женского планетарного форума признана линейная сборной Норвегии Кари Браттсет Дале. Шведка Натали Хагман выиграла бомбардирскую гонку, забросив 71 мяч. По итогам турнира была названа символическая сборная ЧМ-2021, в которую вошли: вратарь Сандра Тофт (Дания); левая крайняя - Корали Ляссурс (Франция); правая крайняя - Кармен Мартин (Испания); линейная - Полетта Фоппа (Франция); левая полусредняя - Хенню Рейстад (Норвегия); правая полусредняя - Нура Мерк (Норвегия); разыгрывающая - Грас Заади (Франция).

В финальном матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусская сборная всего дважды играла в финальных стадиях чемпионата мира: в 1997 году она финишировала на 16-й позиции, а через два года заняла 14-е итоговое место среди 24 участников.

Финальная стадия следующего женского ЧМ пройдет в 2023 году на гандбольных аренах Дании, Швеции и Норвегии.-0-