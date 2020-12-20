Норвежские гандболистки восьмой раз стали чемпионками Европы

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Норвегии завоевали золотые медали 14-го чемпионата Европы, который завершился в датском Хернинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке за чемпионский титул норвежки победили теперь уже экс-чемпионок Старого Света гандболисток Франции со счетом 22:20. В прошлые годы норвежские гандболистки 7 раз становились чемпионками Европы. Француженки свой единственный титул завоевали два года назад на предыдущем континентальном первенстве, проходившем на их родине, обыграв в финале россиянок - 24:21.

В полуфиналах нынешнего первенства французские гандболистки разгромили хорваток (30:19), а норвежки были сильнее датчанок (27:24).

Обладателями бронзовых наград стали гандболистки Хорватии, обыгравшие в матче за третье место хозяина турнира - команду Дании - со счетом 25:19.

В игре за 5-е итоговое место российские гандболистки уверенно переиграли действующего чемпиона планеты команду Нидерландов - 33:27.-0-