Норвежские лыжники выиграли олимпийский командный спринт

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Норвежские лыжники Эрик Валнес и Йоханнес Клебо стали олимпийскими чемпионами в командном спринте классическим стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

25-летний Клебо выиграл пятое в карьере золото на Олимпиадах, Валнес же завоевал дебютную награду Игр. На финише норвежцы на 2,5 сек. опередили финнов Ииво Нисканена и Йони Мяки, бронза досталась россиянам Александру Большунову и Александру Терентьеву, уступившим победителям 4,3 сек. Для Большунова эта медаль стала четвертой в четырех гонках в Пекине.

Белорусские лыжники Александр Воронов и Егор Шпунтов не сумели пробиться в финал, заняв в итоговом протоколе 14-е место.-0-