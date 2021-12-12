Норвежские лыжники взяли золото и серебро в гонке с раздельным стартом на этапе КМ в Давосе

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские лыжники завоевали золото и серебро по итогам гонки с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Спортсмены преодолели 15 км коньковым ходом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С результатом 32 мин. 20,4 сек. победил Симен Хегстад Крюгер. Второе место у его соотечественника Йоханнеса Клебо, отставшего от товарища по команде на 22,9 сек. Бронзу выиграл россиянин Сергей Устюгов (отставание 27,2 сек.).

Что касается белорусских лыжников, то Егор Казаринов стал 68-м (отставание 3 мин. 6,5 сек.). Александр Воронов не стартовал.-0-