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Спорт
04 марта 2021, 16:53

Норвежские спортсменки выиграли золото эстафеты на ЧМ по лыжным видам спорта

Фото skisport.ru
Фото skisport.ru

4 марта, /Корр. БЕЛТА/. Норвежские спортсменки выиграли золото чемпионата мира по лыжным видам спорта в эстафете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 4х5 км Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг и Хелена Мария Фоссесхолм пробежали за 53 мин. 43,2 сек. Тереза Йохауг после этого успеха стала 13-кратной чемпионкой мира.

Серебряные медали завоевали россиянки: Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева отстали от победительниц на 26,6 сек.

Бронзовые награды выиграли финские спортсменки, опередившие в споре за место на пьедестале команду США. Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риитта-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски показали итоговое время на 46,2 сек. хуже, чем у чемпионок мира.

Шведские лыжницы, которым прочили место в тройке сильнейших, финишировали на шестой позиции итогового протокола.-0-

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