Норвежские спортсмены возглавляют медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии уверенно возглавляет медальный зачет за день до закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Сборная Беларуси завершила Олимпиаду с двумя серебряными наградами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусские конькобежцы приняли участи в масс-стартах. В соревнованиях женщин Марина Зуева заняла 7-е место. Евгения Воробьева и Игнат Головатюк на отобрались в финальные забеги. Сейчас команда Беларуси с серебряными медалями биатлониста Антона Смольского и фристайлистки Анны Гуськовой находится на 23-м месте в медальном зачете пекинских Игр.
Возглавляют его спортсмены Норвегии, которые уже завоевали 35 медалей (15, 8, 12), второй идет команда Германии - 24 (11, 8, 5), третье место занимает сборная Китая - 15 (9, 4, 2). Олимпийские награды Пекина завоевали представители 28 стран.
Всего сегодня было разыграно 7 комплектов наград:
Фристайл. Мужчины. Хафпайп
1. Нико Портиус (Новая Зеландия)
2. Дэвид Уайз (США)
3. Алекс Феррейра (США)
Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
1. Александр Большунов (Россия)
2. Иван Якимушкин (Россия)
3. Симен Крюгер (Норвегия).
Керлинг. Мужчины
1. Швеция
2. Великобритания
3. Канада
Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт
1. Барт Свингс (Бельгия)
2. Чой Чжэ Вон (Республика Корея)
3. Ли Сын Хун (Республика Корея)
Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт
1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
2. Ивани Блонде (Канада)
3. Франческа Лоллобриджида (Италия)
Фигурное катание. Спортивные пары
1. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай)
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия)
3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия)
Бобслей. Женщины. Двойки
1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия)
2. Марияма Яманка / Александра Бургхардт (Германия)
3. Элана Майерс-Тэйлор / Сильвия Хоффман (США).-0-