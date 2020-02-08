Норвежский биатлонист Эндре Стремсхайм выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Италии, белорус Виктор Кривко - 26-й

8 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Эндре Стремсхайм выиграл спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в Мартель-Валь-Мартелло, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат норвежца - 24 мин. 35,2 сек. Вторым стал француз Мартен Перрилла Боттоне (отставание 0,9 сек.). На третьей позиции итогового протокола разместился немец Лукас Фратцшер (отставание 7,1 сек.).
Белорус Виктор Кривко стал 26-м. Расстояние в 10 км он преодолел с отставанием от победителя гонки в 1 мин. 31,2 сек.
Женский спринт сегодня выиграла россиянка Ульяна Кайшева.
Завершатся состязания 9 февраля гонками с массовым стартом.
Шестой этап Кубка IBU по биатлону был перенесен из немецкого Арбера в итальянский Мартель-Валь-Мартелло из-за дождливой и теплой погоды.-0-