Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал первым в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Йоханнес Бё победил в спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он преодолел расстояние в 10 км за 24 мин. 18,3 сек. Вторым пересек финишную черту его партнер по команде Тарьей Бё, проиграв лидеру 19 сек. Россиянин Матвей Елисеев показал третий результат (отставание 19,9 сек.).

Среди белорусских парней лучшим стал Сергей Бочарников - 22-е место. Роман Елетнов финишировал 28-м, Никита Лобастов - 75-м. На 81-й строке итогового протокола разместился Антон Смольский.

Продолжатся состязания сегодня спринтом у женщин.-0-