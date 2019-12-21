Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Анси

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл пасьют на 12,5 км у мужчин на 3-м в сезоне этапе Кубка мира в Анси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежец преодолел дистанцию за 30 мин. 7,8 сек. с одним промахом. Вторым пришел к финишу француз Кантен Фийон Майе, не допускавший неточностей в стрельбе, но уступивший победителю 0,22 сек. Третье место у еще одного представителя Норвегии Ветле Шостада Кристиансена, завершившего гонку так же, как и победитель, с одним промахом, но спустя минуту после Йоханнеса Бё.

Что касается белорусов, Никита Лобастов, стартовав 46-м, был точен на стрельбище и пришел к финишу 28-м (отставание от победителя 3 мин. 7,9 сек.). Сергей Бочарников занял 38-е место в итоговом протоколе (+4 мин. 4,6 сек.; 3 промаха).-0-

Фото IBU