29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат скандинавского стреляющего лыжника, который не допускал промахов на двух огневых рубежах, - 23 мин. 53 сек. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон. Не закрыв одну мишень, он финишировал, уступив норвежцу 44,1 сек. Замкнул тройку призеров еще один шведский биатлонист Мартин Понсилуома. Он также промахнулся однажды и показал на финише время на 47,9 сек. хуже, чем Йоханнес Бё.

Лучший из белорусских биатлонистов Сергей Бочарников финишировал 29-м, уступив победителю 2 мин. 12,3 сек. и допустив четыре промаха. Что касается остальных, то Роман Елетнов финишировал 31-м, Антон Смольский - 34-м, Максим Воробей - 39-м, а Никита Лобастов - 58-м. Всего стартовал 101 биатлонист.-0-