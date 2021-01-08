Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл мужскую спринтерскую гонку на стартовавшем сегодня пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавский спортсмен был однажды неточен на стрельбище и преодолел 10 км с двумя огневыми рубежами за 25 мин. 12,0 сек. Занявший второе место Тарьей Бё стрелял без промаха, но уступил брату 10,8 сек. На третьей позиции итогового протокола расположился еще один норвежец Стурла Хольм Легрейд: у него нет промахов, но итоговое время на 21,6 сек. хуже, чем у победителя.

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Роман Елетнов. Он, не допустив неточностей на огневом рубеже, уступил победителю 57,8 сек. - 10-е место. Сергей Бочарников стал 13-м. Он промахнулся однажды и пришел к финишу спустя 1 мин. 07,4 сек. после Йоханнеса Бё. Антон Смольский с двумя промахами занял 34-е место (отставание - 1 мин. 56,4 сек). Максим Воробей финишировал 45-м (отставание - 2 мин. 09,3 сек., 2 промаха). И, наконец, Дмитрий Лазовский завершил спринт 70-м (отставание - 3 мин. 05,6 сек., 2 промаха). Всего стартовали 107 биатлонистов.-0-