Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл мужскую спринтерскую гонку на стартовавшем сегодня шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Йоханнес Бё не имел осечек на стрельбище и преодолел 10 км с двумя огневыми рубежами за 24 мин. 43,6 сек. Занявший второе место Стурла Легрейд также стрелял без промахов, но уступил соотечественнику 12,4 сек. На третьей позиции итогового протокола расположился немец Арнд Пайффер: его стрельба была точной, однако итоговое время на 27,9 сек. хуже, чем у Йоханнеса Бё.

Что касается белорусов, то лучшим из них стал Антон Смольский, занявший 42-е место (отставание - 2 мин. 08,2 сек., 2 промаха). Никита Лобастов завершил гонку на 55-й позиции в итоговом протоколе (отставание - 2 мин. 24,2 сек., без промахов). Максим Воробей стал 59-м (отставание 2 мин. 30,8 сек., 3 промаха), Роман Елетнов - 60-м (отставание составило 2 мин. 32,3 сек., 4 промаха), Сергей Бочарников - на 64-м месте (отставание - 2 мин. 48,1 сек., 3 промаха).

Завтра, 14 января, в Оберхофе состоится женская спринтерская гонка. Также в программе шестого этапа Кубка мира - мужская и женская эстафеты, гонки с массовым стартом. Завершится этап 17 января.-0-