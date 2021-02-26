Норвежский двоеборец Рибер выиграл золото ЧМ в гонке Гундерсена

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский двоеборец Ярл Магнус Рибер выиграл золото ЧМ по лыжным видам спорта в гонке Гундерсена (К-95 + 10 км), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Занимая третье место после прыжков с трамплина К-95, скандинавский атлет был непревзойден в гонке на 10 км, показав результат 23 мин. 01,2 сек. Второе место занял финн Илкка Херола. У него не задались прыжки, которые он завершил на 13-й позиции промежуточного протокола, однако он наверстал свое в беге на лыжах, уступив победителю 0,4 сек. Шедший на 11-м месте после прыжков с трамплина, еще один норвежец Йенс Офтебро, занял третье место, уступив более удачливому соотечественнику 0,9 сек.

Накануне в прыжках на лыжах с трамплина К-95 у женщин золото завоевала словенка Эма Клинец с результатом 297,6 балла. Второе место заняла норвежка Марен Лундбю, уступившая победительнице 3,1 балла. Бронзовая медалистка, японка Сара Таканаси, отстала от спортсменки с Балкан на 3,3 пункта.-0-