Норвежский фристайлист Бирк Рууд выиграл золото Олимпиады в биг-эйре

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Норвежский фристайлист Бирк Рууд стал чемпионом Игр в Пекине в биг-эйре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

12 участников финала исполнили по три прыжка, из которых учитывались две лучшие попытки. Завоевать золото норвежцу позволил результат в 187,75 балла, что почти на 5 очков превысило сумму занявшего 2-е место Колби Стивенсона. До решающего раунда американец находился вне призовой тройки, но удачная последняя попытка позволила ему взойти на пьедестал. Бронзовую награду выиграл ветеран фристайла из Швеции Хенрик Харлаут, набравший 181 балл.

Комплект медалей в этом виде программы был разыгран на Олимпиаде впервые.-0-