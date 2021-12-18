Норвежский лыжник Ховард Сулос Теугбель выиграл спринт на этапе КМ в Дрездене

Ховард Сулос Теугбель. Фото из Инстаграм-аккаунта
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский лыжник Ховард Сулос Теугбель выиграл спринт коньковым ходом на этапе Кубка мира в Дрездене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время скандинава - 2 мин.15,02 сек. Серебро завоевал Федерико Пеллегрино из Италии - отставание 0,15 сек. Бронза у Люка Шанава из Франции - отставание 0,68 сек.
Принимали в этих стартах участие и белорусские спортсмены, не сумевшие продвинуться далее квалификации. Александр Воронов занял 46-е место в итоговом протоколе, а Егор Шпунтов - 65-е.-0-