Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом в спринте

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золото Олимпийских игр в коньковом спринте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежец подтвердил звание сильнейшего спринтера планеты, добытое 4 года назад. Таким образом, Клебо стал четырехкратным олимпийским чемпионом - в Корее на его счету было три золота. Серебряным призером, как и на Играх-2018, стал итальянец Федерико Пеллегрино, уступивший норвежцу 0,26 сек. На третьей позиции расположился россиянин Александр Терентьев, который проиграл победителю 1,31 сек.

Белорусский спортсмен Егор Шпунтов занял 53-е место в квалификации и в основную часть соревнований не отобрался.

Следующий комплект наград в лыжных гонках на Играх в Пекине будет разыгран 10 февраля, в этот день у женщин состоится гонка с раздельным стартом на 10 км классикой.-0-