Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Швейцарии

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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающей гонке сканлинав показал время 2 мин. 22,84 сек. Россиянин Сергей Устюгов финишировал вторым, отстав от победителя на 0,87 сек . Третье место занял Ришар Жюв из Франции, уступивший Йоханнесу Клебо 1,23 сек.
Белоруссские спортсмены завершили данный вид программы на дальних подступах к пьедесталу. Александр Воронов занял 35-е место, а Егор Шпунтов - 71-е. -0-