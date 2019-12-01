Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золото в гонке преследования на этапе КМ в Финляндии

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на 15 км свободным стилем и завоевал вторую золотую медаль на завершившемся в Руке (Финляндия) этапе Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию титулованный норвежец преодолел за 35 мин. 29,7 сек. Серебро у еще одного представителя страны фьордов Эмила Иверсена, который отстал от лидера на 1,8 сек. Бронзовую медаль выиграл финн Йиво Нисканен (отставание 11,1 сек.).

Ранее Йоханнес Клебо выиграл золото в классическом спринте.

Что касается белорусских лыжников, то Михаил Семенов занял 29-е место (отставание от победителя 3 мин. 29,1 сек.), а Александр Воронов финишировал 74-м (отставание 7 мин. 51,6 сек.).

Следующий этап Кубка мира пройдет 7-8 декабря в Лиллехаммере (Норвегия).-0-