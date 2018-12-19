Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед"

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уле Гуннар Сульшер будет временным главным тренером футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" до конца сезона 2018/2019. Такая информация размещена на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.

Норвежец сменил на посту Жозе Моуринью. Помощниками Уле Гуннар Сульшера будут Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран Маккена.

Ранее норвежец выступал за "красных дьяволов" в качестве игрока. Всего он провел 359 матчей, в которых забил 123 мяча. В составе английской команды он шесть раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. После окончания игровой карьеры тренировал молодежную команду "МЮ", а также "Мольде" и "Кардифф".

На данный момент "Манчестер Юнайтед" располагается на 6-м месте в чемпионате Англии.-0-