Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед"

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уле Гуннар Сульшер будет временным главным тренером футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" до конца сезона 2018/2019. Такая информация размещена на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.
Норвежец сменил на посту Жозе Моуринью. Помощниками Уле Гуннар Сульшера будут Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран Маккена.
Ранее норвежец выступал за "красных дьяволов" в качестве игрока. Всего он провел 359 матчей, в которых забил 123 мяча. В составе английской команды он шесть раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. После окончания игровой карьеры тренировал молодежную команду "МЮ", а также "Мольде" и "Кардифф".
На данный момент "Манчестер Юнайтед" располагается на 6-м месте в чемпионате Англии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4272 BYN
|2.422 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1304 BYN
|2.128 BYN
|2.132 BYN
|RUB
|3.1726 BYN
|3.16 BYN
|3.175 BYN