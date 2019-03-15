Норвежский защитник Эмиль Йонассен подписал контракт с БАТЭ

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский защитник Эмиль Йонассен подписал контракт с ФК БАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.
Эмиль Йонассен является воспитанником старейшего норвежского футбольного клуба "Одд". За основную команду дебютировал в 17 лет, в 2010 году. Со следующего года стал игроком основной обоймы и выступал за "Одд" в течение шести сезонов.
В 2016 году Эмиль Йонассен перебрался в "Буде-Глимт", где и провел три следующих года. Параллельно выступлениям за "Одд" и "Буде-Глимт" Эмиль играл во всех юношеских, юниорских и молодежных сборных Норвегии (около полусотни матчей).-0-
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