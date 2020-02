Норвежцы победили в сингл-миксте на ЧМ по биатлону в Антхольце, белорусы - 15-е

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Анна Сола и Никита Лобастов заняли 15-е место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись норвежцы Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Ройселанн, преодолевшие дистанцию за 34 мин. 19,9 сек. (0+6). Второе место досталось команде из Германии (Эрик Лессер и Франциска Пройс) - отставание 17,6 сек. (0+5). Замкнули тройку лидеров французские биатлонисты Эмильен Жакелен и Анаис Бескон, отставшие от норвежцев на 29,8 сек. (0+4).

