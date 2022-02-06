Норвежцы продолжают лидировать в медальном зачете Олимпиады в Пекине

6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии по-прежнему возглавляет медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух вчерашних наград высшей пробы норвежцы сегодня добавили в свою копилку бронзу конькобежца Хальгейра Энгебротена на дистанции 5000 м. Также два золота в активе сборной Швеции, пять наград у российских спортсменов - одно золото, два серебра и две бронзы. Всего на олимпийский пьедестал уже поднимались спортсмены из 18 стран.

Сегодня было разыграно 6 комплектов наград.

Сноуборд. Женщины. Слоупстайл

1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия),

2. Джулия Марино (США),

3. Тесс Коади (Австралия).

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон

1. Александр Большунов (Россия),

2. Денис Спицов (Россия),

3. Ииво Нисканен (Финляндия).

Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция),

2. Патрик Руст (Нидерланды),

3. Хальгейр Энгебротен (Норвегия).

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Средний трамплин

1. Рею Кобаяси (Япония),

2. Мануэль Феттнер (Австрия),

3. Давид Кубацки (Польша).

Фристайл. Женщины. Могул

1. Джакара Энтони (Австралия),

2. Джелин Кауф (США),

3. Анастасия Смирнова (Россия).

Санный спорт. Мужчины

1. Йоханнес Людвиг (Германия),

2. Вольфганг Киндль (Австрия),

3. Доминик Фишналлер (Италия).-0-