Норвежцы выиграли сингл-микст на ЧЕ по биатлону в "Раубичах", белорусы - 13-е

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский дуэт выиграл одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежцы Каролине Эрдал и Эндре Стремсхайм преодолели дистанцию за 47 мин. 12,2 сек. На второй позиции разместились немецкие биатлонисты Стефани Шерер и Юстус Штрелов (отставание 11,5 сек.). Замкнула тройку лидеров украинская команда в составе Анастасии Меркушиной и Руслана Ткаленко (отставание 11,8 сек.).

Белорусский дуэт в составе Анны Солы и Виктора Кривко расположился на 13-й позиции итогового протокола.

Всего участие в чемпионате Европы - 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.

Накануне белорус Сергей Бочарников поднялся на высшую ступень пьедестала почета в суперспринте.

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в "Раубичах" Белорусский спортсмен прошел дистанцию суперспринта за 14 мин. 12,8 сек (0+2). Вторым стал Адам Вацлавек из Чехии (отставание 0,4 сек., 0+3), бронза у украинца Дмитрия Пидручного (0,5 сек., 1+2).

Состязания сегодня продолжатся смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершится чемпионат Европы 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать необходимые условия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.-0-

Фото Андрея Покумейко и Дениса Костюченко