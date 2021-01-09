Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал по итогам мужской гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем стал Стурла Хольм Легрейд, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах, пробежал 12,5 км за 36 мин. 01,08 сек. Второе место занял Йоханнес Дале, не сумевший закрыть две мишени на стрельбище и уступивший на финише 15,6 сек. Замкнул тройку сильнейших Тарьей Бё. Он записал на свой счет три промаха и уступил победителю 25,4 сек.

Что касается белорусов, то лучшим из них стал Сергей Бочарников, который занял 15-е место (отставание 1 мин. 13,7 сек., 3 промаха). Роман Елетнов финишировал на 18-м месте (+1 мин. 21,2 сек., 3 промаха). Антон Смольский завершил старт 26-м (+2 мин. 23,7 сек., 2 промаха). Максим Воробей стал 55-м (+5 мин. 18,2 сек., 5 промахов). Всего стартовали 60 биатлонистов.-0-