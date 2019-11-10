Новак Джокович и Маттео Берреттини откроют сегодня итоговый турнир АТР в Лондоне

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне стартует итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке вторая ракетка планеты серб Новак Джокович встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини, занимающим 8-е место в мировом рейтинге. В другом матче предварительной группы Бьорна Борга третий номер рейтинга АТР швейцарец Роджер Федерер сыграет с 5-й ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.

Представители квартета Андре Агасси свои матчи первого тура проведут 11 ноября. Первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль будет играть с победителем прошлого итогового турнира представителем Германии Александром Зверевым, находящимся на 7-й строке мирового рейтинга. Соперником российского теннисиста Даниила Медведева (4-й номер рейтинга АТР) будет грек Стефанос Циципас (6).

После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета.

Общий призовой фонд итогового турнира АТР-2019 составляет $9 млн, он завершится 17 ноября. В решающем поединке итогового турнира прошлого года Александр Зверев победил Новака Джоковича - 6:4, 6:3.-0-