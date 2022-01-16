Новак Джокович не сыграет на Australian Open - 2022

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича по поводу повторного аннулирования его визы и депортации из страны, сообщает ТАСС.

Таким образом, лидер мирового рейтинга девятикратный чемпион Australian Open не сможет защитить свой титул и вскоре будет вынужден покинуть Австралию. Кроме того, в течение трех лет Новак Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.

Решение коллегии судей федерального суда, признавших законными действия министра по вопросам иммиграции Алекса Хоука, повторно аннулировавшего визу сербского теннисиста, было принято единогласно. "Задачей этого суда была оценка законности, обоснованности и рациональности решения, принятого министром Алексом Хоуком. Адвокаты Новака Джоковича не смогли доказать, что это не так", - сказал судья Джеймс Олсоп. Полный текст вердикта с перечнем оснований для его принятия будет опубликован через несколько дней.

Новак Джокович заявил: "Я крайне разочарован решением суда, отклонившего заявление о пересмотре решения министра аннулировать мою визу, и это означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Открытом чемпионате Австралии. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями в связи с моим отъездом из страны".

Новак Джокович был задержан 5 января в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Новак Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Затем австралийские власти повторно аннулировали визу спортсмена и сегодня суд подтвердил законность этого решения.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет на кортах "Мельбурн-Парка" с 17 по 30 января. В первом раунде Новак Джокович должен был встретиться со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем. Новак Джокович последние три года подряд выигрывал австралийское первенство.-0-