Новак Джокович первым вышел в полуфинал Уимблдона

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Уимблдонском теннисном турнире сегодня определяются участники полуфинальной стадии мужского одиночного разряда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинале лидер мирового рейтинга пятикратный триумфатор Уимблдона серб Новак Джокович уверенно переиграл в трех партиях венгерского теннисиста Мартона Фучовича (48-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 6:4, 6:4.

В поединке за выход в финал соперником первой ракетки планеты будет представитель Канады Денис Шаповалов (12), который в пятисетовом поединке взял верх над российским теннисистом Кареном Хачановым (29) - 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4. Эта встреча длилась 3,5 часа.

Позже состоятся еще два четвертьфинальных матча. Польский теннисист Хуберт Гуркач (18) встретится с восьмикратным победителем Уимблдонского турнира швейцарцем Роджером Федерером (8). Канадский теннисист Феликс Оже-Альясим (19) встретится с итальянцем Маттео Берреттини (9), который в 1/8 финала обыграл белоруса Илью Ивашко (79).

Завтра на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба станут известны участницы решающего поединка женского одиночного разряда. Четвертый номер рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (13). Во втором полуфинале первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти сыграет с немкой Ангеликой Кербер (28), которая выиграла Уимблдон в 2018 году.

Финальный матч женских состязаний состоится 10 июля, мужчины определят победителя 11 июля.

Общий призовой фонд 134-го по счету Уимблдонского турнира составляет 35 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 1,7 млн фунтов стерлингов. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победителем у женщин впервые стала румынка Симона Халеп, у мужчин свой пятый чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-