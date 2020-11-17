Новак Джокович победил на старте итогового турнира АТР

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка планеты серб Новак Джокович победно стартовал на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке группового этапа сербский теннисист обыграл в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана, который занимает 9-е место в мировом рейтинге - 6:3, 6:2. В другом матче этой предварительной группы россиянин Даниил Медведев (4-й номер мирового рейтинга) также в двух партиях взял верх над представителем Германии Александром Зверевым (7) - 6:3, 6:4.

Во втором квартете победитель итогового турнира 2019 года грек Стефанос Циципас (6) уступил в первом туре австрийскому теннисисту Доминику Тиму (6) - 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Испанец Рафаэль Надаль (2) победил российского теннисиста Андрея Рублева (8) - 6:3, 6:4. Сегодня Рафаэль Надаль будет соперничать с Домиником Тимом, а Стефанос Циципас сыграет с Андреем Рублевым.

Общий призовой фонд нынешнего итогового турнира, который завершится 22 ноября, составляет $5,7 млн. В прошлом году в финальном поединке Стефанос Циципас победил Домика Тима. Итоговый турнир АТР проводится с 1970 года, больше всего победителем становился швейцарец Роджер Федерер, у которого шесть чемпионских титулов. В июне этого года он перенес операцию на колене и решил досрочно завершить сезон.-0-