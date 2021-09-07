Новак Джокович пробился в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский теннисист Новак Джокович стал последним четвертьфиналистом мужского одиночного разряда открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала лидер мирового рейтинга почти за три часа не без труда переиграл 20-летнего американского теннисиста Дженсона Бруксби, который занимает 99-е место в рейтинге АТР - 1:6, 6:3, 6:2, 6:2. В поединке за выход в полуфинал Новак Джокович встретится с итальянцем Маттео Берреттини (8-й номер мирового рейтинга), который в 1/16 финала одолел в затяжном пятисетовом поединке белорусского теннисиста Илью Ивашко (53). Победитель встречи Джокович - Берреттини сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (4) и южноафриканским теннисистом Ллойдом Харрисом (46). Еще в одном четвертьфинале канадский теннисист Феликс Оже-Альясим (15) будет соперничать с испанцем Карлосом Алькарасом (55). Соперником россиянина Даниила Медведева (2) будет нидерландский теннисист Ботик ван де Зандшульп (117).

В женской части US Open вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко сыграет в четвертьфинале с олимпийской чемпионкой в парном разряде чешкой Барборой Крейчиковой (9). В случае успеха в этом матче лучшая белорусская теннисистка встретится с победительницей игры между украинкой Элиной Свитолиной (5) и представительницей Канады Лейлой Фернандес (73).

Общий призовой фонд US Open-2021 составляет $57,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2,5 млн. Состязания на нью-йоркских кортах завершатся 12 сентября. В прошлом году чемпионский титул у мужчин впервые завоевал австриец Доминик Тим, у женщин второй раз турнир выиграла японская теннисистка Наоми Осака.-0-