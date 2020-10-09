Новак Джокович пробился в финал открытого чемпионата Франции по теннису

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый номер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале серб за четыре часа обыграл в пятисетовом поединке шестую ракетку планеты грека Стефаноса Циципаса в - 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.

Ранее второй номер мирового испанец Рафаэль Надаль в трех сетах переиграл аргентинского теннисиста Диего Шварцмана (14-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 6:3, 7:6 (7:0). В первом раунде нынешних состязаний Рафаэль Надаль победил белоруса Егора Герасимова (83) - 6:4, 6:4, 6:2.

Для Рафаэля Надаля предстоящий воскресный финал будет 13-м на "Ролан Гаррос", причем все предыдущие он выигрывал. Новак Джокович в пятый раз сыграет в решающем поединке French Open: в 2016 году он стал победителем, а еще трижды уступал своим соперником, в финале-2012 он проиграл Рафаэлю Надалю.

В решающем поединке женского одиночного разряда представительница США София Кенин (6) завтра встретится с польской теннисисткой Игой Швентек (53).-0-